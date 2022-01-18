İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz desteği ile ilgili ayrıntılar belli oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz fatura yardımı başvuru şartları başta olmak üzere birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Yanık, 4 milyon haneye doğalgaz fatura desteği sağlanacağını belirtirken detayları paylaştı.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi. Peki, doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilecek ve şartları neler?

İşte, doğalgaz fatura yardımı başvuru formu ve diğer bilgiler;