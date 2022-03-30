Yeni senenin ilk haftasından itibaren ilgiyle araştırılan doğalgaz yardımı başvuruları gündemden düşmüyor. Bir süre önce kömür yardımı olarak ödenen yakıt desteği yeni seneyle birlikte doğalgaz yardımı olarak ödenmeye devam edece. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dera Yanık, doğalgaz ayrımı için başvuruların Şubat ayında, doğalgaz yardımı ödemelerinin ise Mart ayında başlayacağını söylemişti. Doğalgaz yardımı ödemelerinin başlamasıyla birlikte başvuruların devam edip etmediği merak konusu oldu.