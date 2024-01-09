Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.736,26 %-1,06
        DOLAR 29,9227 %0,07
        EURO 32,7216 %-0,11
        ALTIN 1.952,37 %0,26
        FAİZ 39,95 %-0,03
        GÜMÜŞ GRAM 22,10 %-0,40
        BITCOIN 46.705,00 %-0,87
        GBP/TRY 38,0296 %-0,28
        EUR/USD 1,0925 %-0,27
        BRENT 77,69 %2,06
        ÇEYREK ALTIN 3.192,13 %0,26
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl, nereden başvuru yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

        Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl başvuru yapılır?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, doğalgaz desteği ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, doğalgaz desteğinin artırıldığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklama, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl, nereden başvuru yapılır?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteği başvuruları, soğuk kış günlerinin kendini hissettirmesinin ardından tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere kış dönemi doğalgaz destek ödemeleri şubat ayında gerçekleşmişti. Peki, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl, nereden başvuru yapılır?" 2024 yılı doğalgaz destek ödemelerinin yatacağı tarih...

        • 2

          DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve doğal gaz desteğinin artırıldığını belirtti.

          Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." dedi.

          Doğalgaz desteği 900-2 bin 500 liradan 1.500-3 bin 500 TL'ye yükseltildi.

        • 3

          DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.

          Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih yok.

        • 4

          DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

          Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

          DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

          Türk vatandaşı olması,

          e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

          Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

        • 6

          Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,

          İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

          Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Habertürk Anasayfa