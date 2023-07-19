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        Haberler Gündem Eğitim Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü İş İmkanları

        Doğal yapı taşları teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Doğal yapı taşları teknolojisi bölümü, inşaat sektöründe kullanılan doğal taşları işleyerek ve uygulayarak yapıların estetik ve dayanıklılığını sağlamak için eğitim veren bir bölümdür. 2017 yılında kurulan bu bölüm sonraki yıllar da öğrenci alımına başlamıştır. Doğal yapı taşları teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Bu bölümde öğrencilere doğal taşların çeşitleri, özellikleri, işlenmesi, montajı ve uygulanması konularında bilgi ve beceriler kazandırılır.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 11:46
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        Doğal yapı taşları teknolojisi bölümü nedir?
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        Bu bölümde öğrencilere taş işleme makineleri, malzemeler, teknik çizimler ve proje yönetimi gibi konular da öğretilir. Doğal yapı taşlarında teknolojinin bilimsel ilkeleri, Jeoloji ve kayaç bilgisi, Doğal yapı taşları işleme makine ve teçhizatı gibi ana derslerden yıl boyu sorumlu olurlar.

        Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü İş İmkanları

        Bu bölümde öğrencilere doğal taşların çeşitleri, özellikleri, işlenmesi, montajı ve uygulanması konularında bilgi ve beceriler kazandırılır. Doğal yapı taşları teknolojisi bölümü iş imkanları arasında taş işleme atölyelerinde veya taş üretim fabrikalarında çalışabilirler. Türkiye, doğal taş üretimi konusunda dünya genelinde dördüncü sırada yer almakta olup, ülkemiz doğal taş rezervleri bakımından son derece zengin bir kaynağa sahiptir.

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        Ülkemizdeki mermer ocaklarında neredeyse her tür, renk ve desende mermer çıkarılabilmektedir. Ayrıca, mermerin çıkarılması ve işlenmesi için yaklaşık bin adet fabrika ve binlerce mermer atölyesi bulunmaktadır. Bu süreçte, Doğal Yapı Taşları teknikerlerinin önemi büyük bir role sahiptir.

        Aynı zamanda, bölümde öğrencilere taş işleme makineleri, malzemeler, teknik çizimler ve proje yönetimi gibi konular da öğretilir. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü mezunları, inşaat sektöründe çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Mezunlar, taş işleme atölyelerinde veya taş üretim fabrikalarında çalışabilirler.

        Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Dersleri

        • Mesleki matematik
        • Doğal yapı taşlarında teknolojinin bilimsel ilkeleri
        • Jeoloji ve kayaç bilgisi
        • Doğal yapı taşı standartları (Zorunlu ders)
        • Topografik ve jeolojik harika bilgisi
        • Teknik resim
        • Ocak jeolojisi
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        • Doğal yapı taşları ve ocak işletmeciliği
        • Doğal yapı taşı üretim yöntemleri (Zorunlu ders)
        • Doğal yapı taşları işleme makine ve teçhizatı
        • İş güvenliği ve işçi sağlığı
        • Atölye makine ve mozaik üretim yöntemleri
        • Mineroloji ve petografi
        • Türkiye ve dünyada doğal yapı taşları ve cinsleri

        Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Mezunları Nerede Çalışır?

        Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü mezunları, inşaat sektöründe çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Mezunlar, taş işleme atölyelerinde veya taş üretim fabrikalarında çalışabilirler. Doğal yapı taşları teknolojisi mezunları nerede çalışır? Doğal yapı taşları teknolojisi mezunları, mermer ocaklarında ve doğal taş işletmelerinde çalışabilirler. Burada mermerin çıkarılması, kesilmesi, işlenmesi ve şekillendirilmesi gibi işlemleri gerçekleştirerek üretim sürecine katkı sağlarlar. Ayrıca, mermer atölyeleri ve imalathanelerde, mimari ve tasarım şirketlerinde ve doğal taş ticaretinde çalışma imkanı bulabilirler. Mezunlar, doğal taş ticaretiyle uğraşan şirketlerde çalışabilirler. Burada, doğal taşların satışı, pazarlanması ve ihracatı gibi işlemlerde görev alabilirler.

        Mezunlar, kendi işlerini kurarak da serbest çalışabilirler. Doğal yapı taşları teknolojisi bölümü mezunları, aynı zamanda taş sektöründe hizmet veren şirketlerde de iş bulabilirler. Bu şirketler, doğal taş üretimi, ticareti, taş uygulama ve montajı gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Ayrıca, turizm sektöründe de doğal taşların kullanıldığı otel, restoran ve diğer tesislerde çalışma imkanları bulunmaktadır. Bölüm mezunları ayrıca, yurt dışında da iş imkanlarına sahiptirler. Özellikle, gelişmiş ülkelerde doğal taşların kullanımının yaygın olduğu inşaat projelerinde çalışma fırsatı bulabilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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