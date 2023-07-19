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Bu bölümün amacı yetkin bireyler eğiterek hastaların tedavi sürecine destek vermesidir. Diyaliz, böbrek yetmezliği, hipertansiyon, elektrolit gibi hastalıklarla mücadele eden kişilerin kanındaki zararlı atık maddeleri ve fazla sıvıyı temizlemek için çalışırlar. Eğitimi başarı ile bitiren kişiler, diyaliz tedavisi uygulamak, hasta takibi yapmak, tıbbi cihazları yönetmek ve hasta eğitimi gibi görevleri yerine getirirler. Ayrıca, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinde de rol oynarlar. Diyaliz Bölümü mezunları, genellikle diyaliz merkezlerinde, hastanelerde veya kliniklerde çalışır.

Diyaliz Bölümü İş İmkânları

Diyaliz bölümü iş imkanları oldukça yüksektir. Bu tedavi yöntemini uygulamak ve böbrek hastalıklarıyla ilgili tanı, tedavi ve takip hizmetleri sunmakla ilgilenir. Bu bölümünden mezun olan kişi Diyaliz teknisyeni olarak görev alır. Diyaliz cihazlarının kurulumunu yapar, tedavi sırasında hasta takibini yapar ve diyaliz sürecindeki sorunları çözer. İşte diyaliz bölümü iş imkanları:

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Hastaneler ve Klinikler: Birçok hastane ve tıp merkezi, diyaliz birimleri veya böbrek merkezleri bulundurur. Diyaliz bölümü mezunları, hastanelerde veya kliniklerde diyaliz tedavisi uygulayarak böbrek yetmezliği olan hastaların bakımını sağlarlar.

Diyaliz Merkezleri: Hastaların diyaliz tedavilerini alabilecekleri özel tesislerdir.

Üniversite Hastanelerinde: Kişiler, sağlık okullarında veya diyaliz eğitimi veren kuruluşlarda eğitimci olarak görev alabilirler.

Diyaliz Bölümü Dersleri

2 yıllık bir eğitim programı olan diyaliz bölümü derslerini başarıyla bitiren mezunlar böbrek hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve sağlık sorunlarını yönetmek için önemli bir rol oynarlar. Diyaliz bölümü dersleri temel seviyede İngilizce dersi, temel tıp bilimleri (anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji) dersleri, mesleki temel teknikler dersi, diyaliz ekipmanları, diyaliz uygulamaları dersi, nefroloji, çocuk nefroloji, dahiliye hastalıkları bilgisi, cerrahi hastalıkları bilgisi dersleri yer almaktadır.

Diyaliz Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

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Diyaliz bölümü, böbrek yetmezliği olan hastalara tedavi sağlamak için uzmanlaşmış bir sağlık sektörü dalıdır. Diyaliz bölümü eğitim süresi kaç yıl? 2 yıllık bir eğitim programı olan diyaliz bölümü eğitim süresi boyunca temel seviyede İngilizce dersi, temel tıp bilimleri (anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji) dersleri, mesleki temel teknikler dersi, diyaliz ekipmanları, diyaliz uygulamaları dersi, nefroloji, çocuk nefroloji, dahiliye hastalıkları bilgisi, cerrahi hastalıkları bilgisi dersleri yer almaktadır.

Diyaliz Mezunları Ne İş Yapar?

Diyaliz teknisyenleri, diyaliz cihazlarının kurulumunu yapar, tedavi sırasında hasta takibini yapar ve diyaliz sürecindeki sorunları çözer. Diyaliz hemşireleri ise hemşirelik becerilerini kullanarak hastaların bakımını ve tedavisini sağlar. Diyaliz mezunları ne iş yapar? Diyaliz bölümü mezunları, böbrek hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve sağlık sorunlarını yönetmek için önemli bir rol oynarlar. Ayrıca, hastaların diyaliz tedavisine uyumunu destekleyerek, tedavi sürecindeki sorunları azaltırlar.

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Mezunlar, hastalarla yakın bir ilişki kurar ve tıbbi bilgi ve becerilerini kullanarak onlara destek olurlar. Ayrıca, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinde de rol oynarlar. Sonuç olarak, Diyaliz bölümü, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşan bir bölümdür. Mezunları, diyaliz tedavisi uygulayarak, hastaların bakımını sağlayarak ve sağlık sorunlarını yöneterek önemli bir rol oynarlar.