Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Doğa Sigorta ile sponsorluğunu uzattı.Bir otelde düzenlenen toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcılarından Yusuf Günay, Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, başkan yardımcısı Nabi Kırmızı ve Doğa Sigorta Genel Müdür Coşkun Gölpınar ile sarı-kırmızılı basketbolcular katıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı Galatasaray markası ile birlikte anılmanın kendilerine gurur verdiğini belirterek şunları söyledi:"Geçen sezon tüm eleştirilere, tüm olumsuz görüşlere rağmen yarı final oynayan takımımızı kutluyorum. Geçen yıl çok önemli bir başarı elde ettik. Bu yıl da sponsorluğumuz devam ediyor. Basketbola yeni heyecan getireceğiz. Galatasaray'dan sonra yenilmez armada unvanına ulaşan kulüp yok. Sponsorluklar tabii ki tüm kuruluşlar için çok önemlidir. Bu anlamda kulübümüze verdiğimiz katkıdan dolayı çok mutluyuz. Galatasaray gibi bir marka ile anılmak bize gurur ve onur vermekte."

MARKA GÜVEN VERİCİ

Kırmızı, spor kulüpleri açısından sponsor bulmanım bu devirde çok zor olduğunu belirterek "Galatasaray bu zorluğu kendi markası ve başarılarıyla aşıyor. Galatasaray bir dünya markası. Bizim de bundan faydalanacağımız çok şeyler vardır. Sezon başında yeni bir takımımız vardı. Bu takım neredeyse devam ediyor. Bu sene başarılarımıza yeni başarılar ekleyeceğiz. Avrupa'da da başarılar gelecek. Belki futbolda da sponsorluk yapabilirdik ama basketbolun önemini çok iyi biliyoruz. Amatör branşlara özellikle destek oluyoruz. Bu bir yerde sosyal sorumluluk bizim için. Çocuklarımızın sadece futbola değil başka sporlara da yönelmesi ülkemiz için çok önemli. Futbol takımı umarım bu hafta galibiyet alır ve hepimizi sevindirir. Galatasaray markası ile olmak güven verici" dedi.

BASKETBOLA TEŞVİK GEREK

Doğa Sigorta ile başarılı bir sponsorluk dönemi geçirdiklerini aktaran Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Doğa Sigorta ve diğer sponsorlarımızla iki başarılı yıl geçirdik. Doğa Sigorta'ya bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Doğa Sigorta ile anlaştığımızdan beri finale kadar hiç yenilmedik. Galatasaray basketi Türkiye'ye getiren kulüp. 'Yenilmez armada', Galatasaray'a ait bir söz. Doğa Sigorta ile birlikte uzun vadede hedefimiz kendine yeten, geliri artan bir takım olmak. Bunu belli bir plan ve strateji içinde yürütmeye çalışıyoruz. Basketbolda da diğer dallarda da bu hedefe ulaşacağız. Kulübün imkanlarını, taraftarın verdiği paraları çok dikkatli harcamak durumundayız." diye konuştu. Geçen sezon mücadele ettikleri Avrupa kupasının ödül sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirten Cengiz, "Euroligi kazanan bütün takımların mali açıdan eksilerde olduğunu gördük. Sponsorlar bunu göze alıyorlar. Biz bunu henüz göze alacak durumda değiliz. Eurolig'i kazandığınızda gelen gelir 1 milyon Euro. Yetkililerin bunu futboldaki Şampiyonlar Ligi ölçeklerine getirmeleri ve ona göre ödüllendirme yapması gerekiyor. Bir teşvik gerekir. Futbolda olduğu gibi bir ödüllendirme sistemi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.-