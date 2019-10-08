Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti. Çiftin mutlu evlilikleri sürüyor.

Ailesiyle eğlenceli hallerini yayınlayan Doğa Rutkay, takipçilerini şaşırttı. SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Rutkay, arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğine çıktı.

Güldür Güldür Show’a yeni katılan İrem Kahyacıoğlu, Doğa Rutkay'ın telefonuyla ceviz kırdığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Videoda Kahyaoğlu'nun "Biraz fazla mı yedin sanki Doğa?" sözleri üzerine Rutkay'ın "Ceviz zehirlenmesi yaşıyorum şu an" yanıtını verdiği görülüyor.

İşte o anlar: