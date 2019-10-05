Kerimcan Kamal: Benim işim de çocuklara bakmak, Magazin haberleri

Alışveriş turunda objektiflere yansıyan ünlü çiftin mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alışverişi yaptıkları görüldü. Show TV ekranlarının sevilen programı 'Güldür Güldür' ile Avrupa turnesine çıktıklarını dile getiren Doğa Rutkay, "Güldür Güldür'le Avrupa turnesine hız kesmeden devam ediyoruz. Gitmediğimiz yer kalmayacak." sözleriyle, show programı hakkında bilgi verdi.

'Güldür Güldür' turnesinde ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'le kim ilgilenecek diye sorulması üzerine Kerimcan Kamal, 'Benim işimde çocuklara bakmak.' diyerek, esprili bir dille soruyu cevapladı. Objektiflere poz veren ünlü çift daha sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ederek, gözlerden uzaklaştılar.