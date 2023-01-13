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Doğa Rutkay Kamal domuz gribine yakalandı: Maskelerinize geri dönün - Magazin haberleri

Doğa Rutkay Kamal: Maskelerinize geri dönün

Domuz gribine yakalanan Doğa Rutkay Kamal, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. "Çok ağır bir hastalık" diyen Rutkay, takipçilerine, "Maskelerinize geri dönün" çağrısında bulundu

Giriş: 13.01.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2014’te Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan oyuncu Doğa Rutkay, 2018'de ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından sık sık hayatından kesitler yayınlayan Rutkay, bu kez domuz gribine yakalandığını duyurdu.

  • "MASKELERİNİZE GERİ DÖNÜN"

    Bir süre hastanede tedavi gören Rutkay, paylaşımıyla son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Çok ağır bir hastalık" diyerek takipçilerini uyaran Doğa Rutkay, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

    Her birinize teşekkür ederim... Çok güzel 'Geçmiş olsun'lar gelmiş... Tek tek dönemiyorum, buradan topluca yazayım; çok teşekkürler. Not; maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor, okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid-19'u mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın, ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım... Sabırlıyım, atlatacağım.

  • "EVLENMEK BENİM İÇİN ZİNCİRE VURULMAKTI"

    Öte yandan samimi açıklamalarda bulunan Rutkay, "Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti" demişti. Ünlü oyuncu, "Lise 2'den beri kendi evinde yaşayan biri olarak, evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı" ifadelerini kullanmıştı.

  • "KAFAMDA HİÇ 'ÇOCUK' DÜŞÜNCESİ YOKTU"

    SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un oyuncusu Doğa Rutkay, "Aşkımız başladığında kafamda hiç çocuk düşüncesi yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör ama Kerimcan, 'Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım" şeklinde konuşmuştu.

  • "ANNEM VE BABAMA MİNNETTAR KALACAĞIM"

    İşte Rutkay'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    * Flört konusunda çok şanslıydım. Genç kızlığımın keyfini yaşadım.

    * Ömrümün sonuna kadar annem Nuran Duru ve babam Rutkay Aziz'e minnettar kalacağım. Çünkü iyi bir evlilik yapabilmemin, eşime olan düşkünlüğümün tüm sebebi annem... Öfke dolu bir kız yetiştirmedi.

  • "BAŞININ ETİNİ YEMEM"

    * Çocuk yaşımda yaralar nasıl sarılır, annemden öğrendim. Dolayısıyla felaketler beni deviremedi. Fırtınayı nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum.

    * Kerimcan’a dair yaşanan olumsuz şeyleri bir daha hatırlamam. Konuşur ve üzerini kapatırız. Sonra dırdır edip, başının etini yemem.

  • "EVİMİZDE TEKNOLOJİ YASAK"

    Doğa Rutkay, daha önce de ikiz çocukları Rutkay Kerim ve Piraye'yi geleneksel yollarla büyüttüğünü dile getirmişti.

    Oyuncu, "Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon, ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak! Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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