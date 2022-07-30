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Doğa Rutkay: Alaçatı'yı ilk defa bu kadar boş görüyorum - Magazin haberleri

Doğa Rutkay: Alaçatı'yı ilk defa bu kadar boş görüyorum

Eşi Kerimcan Kamal ve çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'le Alaçatı'daki evlerinde tatil yapan Doğa Rutkay, muhabirlerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Buranın ilk defa bu kadar boş olduğunu görüyorum. Biz 2010'dan beri buradayız, sokağın sesinden anlıyoruz yoğunluğu. Bence Alaçatı en sakin yazını yaşıyor" dedi

30.07.2022 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un oyuncusu Doğa Rutkay (43), eşi Kerimcan Kamal (51) ve Piraye ile Rutkay Kerim'le birlikte Alaçatı'daki evlerinde yaz tatillerine devam ediyor.

    Yeni kitapları "Piri ve Ruti Rüyalar Ülkesi'nde"yi gazetecilerle paylaşan çift, önceki gün evlerinin kapılarını muhabirlere açtı.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, yoğun geçen bir sezonun ardından yazlıklarında çocukları ile birlikte dinleneceklerini söyledi.

  • "TOPRAĞA BASIYORUZ"

    "Yazlıkta günler nasıl geçiyor?" sorusuna Kerimcan Kamal, "Burada biraz daha toprağa basıyoruz. Denize giriyoruz. Çocuklarla çok daha iyi vakit geçiriyoruz. O yüzden yazları biraz daha rahat geçiriyoruz. Kışın biraz herkes daralıyor. Yazın inşallah biraz herkes kafayı rahatlatır da kışa çok rahat gireriz." dedi.

  • "BURASI BİZİM KÖYÜMÜZ"

    "Alaçatı bu sene nasıl sizce?" sorusunu cevaplayan Rutkay, "Alaçatı'nın ilk defa bu kadar boş olduğunu görüyorum. Biz 2010'dan beri buradayız, sokağın sesinden anlıyoruz yoğunluğu. Bence Alaçatı en sakin yazını yaşıyor. Ekonomik şartlarla diyebilirim. Biz burada hep bildiğimiz ve dostlarımızın yerlerine gidiyoruz. Yeni yerler keşfetmek yerine bildiğimiz, tanıdığımız yerleri tercih ediyoruz. Burası bizim köyümüz, herkes dostumuz, arkadaşımız..." ifadelerini kullandı.

  • "ÇOCUKLAR DOĞMADAN ÖNCEKİ HAYALİMİZDİ"

    Muhabirlerin, "Yeni kitabınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Rutkay, "Bu eser seriye dönüşecek. Toplam 10 kitap olacak. Heyecanla tepkileri bekliyoruz." dedi.

    Kitabın içeriğinden söz eden Kerimcan Kamal, "Aslında bu Doğa ile benim çocuklar doğmadan önceki hayalimizdi. Onların üzerinden bütün çocuklara bir miras bırakabilmek ve bir hikayeleri olmasını istedik. O hikayenin temel felsefesi şu; dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Yani kedilerle, köpeklerle, çiçeklerle, böceklerle hepsiyle beraber yaşıyoruz. Şehir hayatında bunu unutuyoruz ama gerçekte durum böyle. Buradan yola çıkarsak bütün yaşadığımız sıkıntılara rağmen biraz nefes alabiliriz diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

  • "BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK"

    "Film olacak mı?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu ise, "Evet, o yüzden çizerimizi bulmak çok önemliydi." dedi.

    Rutkay, ayrıca, "Eylül ayında bizim maraton başlıyor. Bir tiyatro oyunum var. Güzel bir oyun... Onun provası başlayacak eylül sonu gibi. Celil Nalçakan ile birlikte oynayacağız. Başar Başaran'ın yazdığı 'Mavi Ay' isimli bir oyun. Çok sert aslında. Benim için çok büyük bir değişiklik olacak. Kara komedi daha sert bir şey." ifadelerini kullandı.

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