"BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK"

"Film olacak mı?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu ise, "Evet, o yüzden çizerimizi bulmak çok önemliydi." dedi.

Rutkay, ayrıca, "Eylül ayında bizim maraton başlıyor. Bir tiyatro oyunum var. Güzel bir oyun... Onun provası başlayacak eylül sonu gibi. Celil Nalçakan ile birlikte oynayacağız. Başar Başaran'ın yazdığı 'Mavi Ay' isimli bir oyun. Çok sert aslında. Benim için çok büyük bir değişiklik olacak. Kara komedi daha sert bir şey." ifadelerini kullandı.