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        Haberler Magazin Doğa Rutkay Kamal acısını paylaştı - Magazin haberleri

        Doğa Rutkay Kamal acısını paylaştı

        Doğa Rutkay Kamal, menajer Pınar Duruözer'in annesi Gülden Ömerağa'nın vefatıyla sarsıldı. Kamal, acısını; "Bu dünyaya geliş sebebi denen bir şey varsa eminim ki sevmek sevilmek için geldin güzel yüzlü teyzem. Cennet mekânında huzurla uyu Gülden teyzem" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:34
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        Acısını paylaştı
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        Doğa Rutkay Kamal, menajer Pınar Duruözer'in annesi Gülden Ömerağa'nın vefatıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu acısını şu sözlerle dile getirdi: Gülden teyzem… Pınar’cığımın biricik anası…

        Hepinizin annesi, annemin can yoldaşı, eşsiz sıcaklığı, en içten gelen gülüşü ve şefkatiyle bizi seve seve büyüttü. Kalbimizi bir kez bile kırmamış, karıncayı bile incitmemiş Gülden teyzem ilk kez kalbimizi tuzla buz ettin. Pek hızlı çekip gittin , gitme diyemedik.

        Seni bir daha göremeyeceğimi iliklerime kadar hissettiğim o gün, iyi ki elinden tutup seni deniz kenarına götürmüşüz… Biliyordum aslında o günün buseli veda günümüz olduğunu. Bende çok emeğin var, az yaramazlıklarımızı çekmedin Pınar ile... Hiç üşenmeden kalkıp kalkıp hazırladığın yemeklerine , keklerine.. Balkonda kahve keyiflerimize…

        Her düştüğümüzde bizi şefkatle sarıp kaldıran eline koluna minnetle…

        Bu dünyaya geliş sebebi denen bir şey varsa eminim ki sevmek sevilmek için geldin güzel yüzlü teyzem.

        Cennet mekânında huzurla uyu Gülden teyzem…

        Gülden Ömerağa

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        #Doğa Rutkay Kamal
        #Gülden Ömerağa

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