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Türkiye’de 1.5 milyon çocuk özel okullarda eğitim görüyor. Bu rakam 2010’da 600 bini bulmazken geçen 10 yılda adeta 3 katına çıktı. 82 bin çocuğun eğitim aldığı Doğa da bu öğrenci sayısı ile özel okullar pazarında önemli bir büyüklüğü ifade ediyor. Öyle ki Doğa’nın öğretim için velilerinin ödedikleri paralardan elde ettiği yıllık cirosu bugün 1.5 milyar liraya ulaşıyor.

Okul öncesinden liseye kadar Türkiye'nin farklı illerinde eğitim veren kolejin yıllık fiyatları, öğrencinin sınıfına göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ağrı ya da Bingöl gibi daha az nüfuslu şehirlerde ücret, 20 bin liranın altına düşüyor. Okul toplam cirosu dikkate alındığında ortama bir öğrenciye yıllık 19 bin TL’ye eğitim veriyor. Capital 500 Araştırması sonuçlarına göre Doğa Koleji’nin 2018 yılı cirosu 1 milyar 340 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Peki Doğa Koleji’nde ana hissedarın yaşadığı mali ve finansal krizde son durum ne?

2 GRUP İLGİLİ AMA MASADA DEĞİL

Edinilen bilgilere göre Doğa Koleji’ni 2016 yılında satın alan işadamı Ömer Saçaklıoğlu'nun sahip olduğu Metal Yapı Konut, bankalara olan borçlarını ödeyemiyor. Şirket bir yandan bankalarla borçların yapılandırılması görüşmeleri yürütürken diğer yandan da bankaların aracılığı ile okulun satış ve devri için temaslarda bulunuyor. Sürecin düze çıkarılması yönünde aktif rol oynayan bankalar arasında Ziraat Bankası ve Denizbank bulunuyor.

Son olarak Doğa Koleji’ni satın almaya yönelik değerlendiren iki grubun olduğu ifade edilirken her iki grubun da borcun büyüklüğü nedeniyle uzlaşma sağlayamadığı belirtiliyor. Bu kurumlardan birinin daha önce Bilgi Üniversitesi satışında da adı geçen Süzer Grubu olduğu diğerinin ise Aydın Üniversitesi olduğu ileri sürülürken her iki kurumun da borçlar ile ilgili ayrı bir çerçeve anlaşma yapılması halinde okula ilgilerinin süreceği bildiriliyor. Zira Metal Yapı Konut’un önceki satın alma borçları da dahil toplam konsolide borç tutarının 200 milyon dolarlar mertebesinde olduğu iddia ediliyor.

Tam bu noktada adı geçen iki talip firmanın görüşmeleri şimdilik askıya aldıkları ifade edilirken biri kamu diğeri özel olmak üzere iki banka aracılığı ile yeni alıcılarla da görüşmelere aracılık edildiği belirtiliyor. Bankaların kurumun yaşatılması eğitimin ara yılda sekteye uğramaması için temasları hassas yürüttüğü ve gereken desteği sağladığı ileri sürülürken kamu tarafında da Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde sürecin takip edildiği gelen bilgiler arasında.

Özellikle özel eğitim sektöründe yüzde 5 gibi önemli bir büyüklüğe sahip olan ve aileleri ile birlikte 400 bin kişiyi etkileyen bu büyük problem ile ilgili kamunun da bankaların aracılık ettiği bu sürece destek verdiği belirtiliyor.

Eğitim-öğretim yılının da tam ortasına yaklaşılırken üstelik velilerin de neredeyse paralarını peşin ödediği bir ortamda eğitime ara verilmemesi için tüm ilgili kurumların gayret gösterdiği belirtilirken yeni kayıt döneminin de yaklaşması nedeniyle problemin ivedilikle çözülmesi yönünde görüş birliği bulunurken potansiyel alıcılarla görüşmelerin ortadaki borç yükü nedeniyle aynı hızda sonlandırılması ve bir neticeye varılması ise beklenmiyor.

2 YILDA MAAŞ ÖDEYEMEZ HALE GELDİ

Eski öğretmen Fethi Şimşek, bir süre bir dershaneye ortak olduktan sonra, Doğa Koleji'ni 2002 yılında kurdu.

Okulun sahibi, Fethi Şimşek'in hissedarı olduğu Asist Eğitim Kurumları isimli şirket.

Okul ve öğrenci sayısı yıllar içinde artınca, uluslararası alanda eğitim yatırımları yapan Hollandalı International Education Systems BV (Uluslararası Eğitim Sistemleri BV),Asist Eğitim Kurumları'ndan bir miktar hisse alarak Fethi Şimşek'e ortak oldu. Sonrasında özel eğitim kurumlarına sahipliğinin bilinmesi açısından yabancı fonların ortaklığını engelleyen yasal düzenleme çıkması ile birlikte okul hisseleri yerli bir gruba apar topar satıldı.

2016 yılında hem Fethi Şimşek'in hem de Hollandalı şirketin sahip olduğu hisselerini bugün öğretmen maaşlarını ödeyemeyip zor duruma düşen Metal Yapı Konut firması satın aldı.

Metal Yapı Konut sahibi Ömer Saçaklıoğlu

İş adamı Ömer Saçaklıoğlu'nun 1980'da kurduğu Metal Yapı Konut, inşaat, akaryakıt, enerji, gıda, alışveriş merkezi işletmeciliği ve otelcilik gibi alanlarda çalışıyor. Eğitime Doğa Koleji'nin satışıyla giriş yaptı. Devir işlemlerinin ardından Saçaklıoğlu, her yıl 100 milyon dolar, 5 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yaparak okulların büyüyeceğini belirtse de 2 yıl içinde maaş ödeyemez duruma geldi.

Hollandalı şirket, 2019 yılında, 2016'daki satış sebebiyle kendisine borçlu olan Metal Yapı Konut'tan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Edinilen bilgilere göre Doğa Koleji'nin sahibi olan şirketin eski şirkete olan borcu yaklaşık 46 milyon dolar. Bugün bankalara olan borçlarla birlikte Doğa’da toplam borç tutarının 200 milyon dolarlık büyüklüklere ulaştığı ifade ediliyor.