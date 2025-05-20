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        Haberler Bilgi Ekonomi DOAS temettü ödeme tarihi | Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne kadar, kaç TL?

        Doğuş Otomotiv temettü ödeme tarihi 2025: DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

        Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a 2025 yılı temettü ödeme tarihini yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından yatırımcılar, DOAS temettü miktarını ve ödemelerin yapılacağı tarihi mercek altına aldı. Peki, "DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yatacak, DOAS temettü miktarı ne kadar" İşte DOAS temettü ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:33
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        • 1

          Doğuş Otomotiv temettü ödeme tarihi, KAP'a yapılan bildirim sonucunda netlik kazandı. Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan yılın belli dönemlerinde mevcut ortakların kar payı alma hakkını ifade etmektedir. Peki, "Doğuş Oto temettü ödeme ne zaman hesaba yatacak? DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne kadar?" İşte 2025 Doğuş Otomotiv temettü miktarı...

        • 2

          DOAS TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. KAP'a temettü tarihini açıkladı.

          Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 faaliyet yılı olağan genel kurulunda nakden dağıtılmasına karar verilmiş olan 6.000.000.000 TL tutarındaki kar payının dağıtımına, 20 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlanacaktır"denildi.

        • 3

          DOĞUŞ OTOMOTİV (DOAS) TEMETTÜ NE ZAMAN YATAR, HANGİ GÜN HESABA GEÇER?

          Doğuş Otomotiv KAP'a yapılan bildirimde "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 20.05.2025" olarak açıklandı. Ödeme Tarihi 22.05.2025 olduğu belirtilirken Kayıt Tarihi ise 21.05.2025 olarak açıklandı.

          DOAS temettü ödemesi 22 Mayıs Perşembe günü hesaplara yatacak.

        • 4

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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