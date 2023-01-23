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Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı

Giriş: 23.01.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi!
AA

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın, teklerde 8. gün maçları tamamlandı.

Tek erkekler dördüncü turunda, 9 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ismi Djokovic, 22 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 2 saat 6 dakika süren mücadelenin ardından 6-2, 6-1 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Rus Andrey Rublev ile eşleşti.

Dünya 35 numarası Tommy Paul ise 24 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut'u 3-1 (6-2, 4-6, 6-2, 7-5) yenerek grand slamlerdeki en başarılı derecesine ulaştı. ABD'li tenisçi, çeyrek finalde aynı ülkeden Ben Shelton ile karşılaşacak.

Turnuvada yarın, çeyrek final maçları başlayacak. Tek erkeklerde Stefanos Tsitsipas-Jiri Lehecka ile Karen Khachanov-Sebastian Korda; tek kadınlarda Jessica Pegula-Victoria Azarenka ile Elena Rybakina-Jelena Ostapenko müsabakaları oynanacak.

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