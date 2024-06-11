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        Haberler Kültür-Sanat Müzik DJ Mila Black İstanbul'a geliyor

        DJ Mila Black İstanbul'a geliyor

        Ünlü DJ'i Mila Black, 14 Haziran Cuma gecesi Dorock XL Venue'de müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 22:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:51
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        DJ Mila Black İstanbul'a geliyor
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        Farklı tarzıyla adını dünyada duyurmuş, , Amsterdam ve Berlin gece hayatının en hızlı çıkış yapan DJ'i Mila Black, Out Run'in ilk İstanbul etkinliği için Türkiye’ye geliyor. 14 Haziran Cuma gecesi Dorock XL Venue’de gerçekleşecek konserde Black’e DJ Berk Duygun ve Can Koç eşlik edecek. Hollanda tekno müziğini İstanbul'a taşıyan Berk Duygun, Hollanda'da birçok başarılı etkinlik gerçekleştiren Royal Surfclub ve Black Wave ortaklığıyla, 2022 yılından bu yana Can Koç ile gerçekleştirdikleri konser serisine bir yenisini daha ekleyecek. Etkinliğin sonraki aylarda Almanya ve Belçika farklı ülkelerde devam etmesi planlanıyor.

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        #DJ Mila Black
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