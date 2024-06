DJ Mila Black İstanbul'a geliyor

REKLAM advertisement1

Farklı tarzıyla adını dünyada duyurmuş, , Amsterdam ve Berlin gece hayatının en hızlı çıkış yapan DJ'i Mila Black, Out Run'in ilk İstanbul etkinliği için Türkiye’ye geliyor. 14 Haziran Cuma gecesi Dorock XL Venue’de gerçekleşecek konserde Black’e DJ Berk Duygun ve Can Koç eşlik edecek. Hollanda tekno müziğini İstanbul'a taşıyan Berk Duygun, Hollanda'da birçok başarılı etkinlik gerçekleştiren Royal Surfclub ve Black Wave ortaklığıyla, 2022 yılından bu yana Can Koç ile gerçekleştirdikleri konser serisine bir yenisini daha ekleyecek. Etkinliğin sonraki aylarda Almanya ve Belçika farklı ülkelerde devam etmesi planlanıyor.