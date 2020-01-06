Diziler neden yok?

Dizilerin yeni bölümleri bu hafta da yayınlanmayacak. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul'un yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. İşte dizilerin yayın tarihleri ile ilgili detaylar...

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen hafta yayınlanmayan dizilerin yeni bölümleri bu hafta da yayınlanmayacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak dizilerin önümüzdeki hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

ÇUKUR, SEFİRİN KIZI, YASAK ELMA, ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM YOK

Bu akşam ekranlara gelen Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul'un da yeni bölümü yayınlanmayacak diziler arasında yer alıyor. Ancak sadece TRT 1'de yayınlanan Vuslat dizilerinin yeni bölümü bu hafta yayınlanacak.