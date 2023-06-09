PEKİ, KİLO VERİRKEN ASIL NEYE DİKKAT EDİLMELİ?
Metabolizma:
Büyük miktarda kilo kaybı yaşadığında, dinlenme halindeyken yaktığınız enerji miktarı düşüyor. Dinlenme metabolizma hızını (dururken yağ yakma) yüksek tutmak için kiloyu korumak oldukça önemli. Metabolizma hızı bir kez yavaşladığında yeniden kilo alınırsa, diyet yapıldığında metabolizma aynı seviyeye hemen dönemiyor.
Yavaş kilo kaybı, hızlı kilo kaybına kıyasla dinlenme metabolizma hızını koruyor ve diyet ile beraber egzersiz içeren programlar daha iyi etki gösteriyor.