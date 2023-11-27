Diyet yapmakla ilgili inanmamanız gereken 10 yanlış bilgi
Diyet yapmakla ilgili bu zamana kadar o kadar fazla bilgi yayıldı ki yanlış olmasına rağmen birçok insan bunları benimsedi. Ancak uzmanlar, bazı bilgilerin fazlasıyla yanlış olduğu konusunda uyarı yapıyor.
- 1
BAZI TAKVİYELER YAĞ YAKIMINA YARDIMCI OLUR
Kilo vermek için her gün takviye alabileceğinizi düşünmek cazip gelebilir. Ancak araştırmalar bunu kesinlikle desteklemiyor.
Beslenme ve Sağlık dergisinde yayınlanan 2021 sistematik incelemesi ve meta-analizi, 21 çalışma genelinde yağ yakıcı takviyelerin etkinliğini inceledi. Yazarlar hiçbir çalışmada yağ yakıcı takviyelerin kilo vermek için egzersizden, diyetten veya ikisinin kombinasyonundan daha etkili olduğuna dair bir kanıt bulamadı.
- 2
DETOKS YAPMAK GEREKLİDİR
Gerçek şu ki vücudunuzu temizlemek için bir ürün satın almanıza gerek yok. Karaciğeriniz, böbrekleriniz ve gastrointestinal sisteminiz her gün temizlik yapmak için çalışır. Vücudunuzu gençleştirmek istiyorsanız; su içmeye ve yüksek oranda işlenmiş gıdaları diyetinizden çıkarmaya odaklanın.
- 3
DİYET YAPARKEN ATIŞTIRMAK YANLIŞTIR
Atıştırmalık, sağlıklı bir şekilde tüketildiği sürece kötü bir şey değildir ancak en aza indirilmesi veya kaçınılması gereken atıştırmalıklar vardır. Yüksek proteinli yiyecekler, şekerli bir atıştırmalıktan daha tok hissetmenizi sağlar.
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- 4
TUZ KULLANMAYI AZALTMAK YETERLİDİR
Sodyum tüketimini azaltmak için daha az tuz kullanmak mantıklıdır ancak tek başına yeterli değildir. Kişilerin en fazla sodyum tüketimi hazır ve işlenmiş gıdalardan ve restoran yemeklerinden gelir.
- 5
GLUTENSİZ BESLENMEK EN İYİSİDİR
Çölyak hastalığınız veya glüten intoleransınız olmadığı sürece buğday, arpa ve çavdarda bulunan ve protein olan glütenden kaçınmanıza gerek yoktur. Tam buğday ürünleri, temel B vitaminleri ve lif dâhil olmak üzere büyük besinsel faydalara sahiptir.
Glutensiz ürünler konusunda dikkatli olun çünkü lezzet ve dokudaki farkı telafi etmek için genellikle ek şeker, tuz veya rafine nişastalar eklenir. Tıbbi nedenlerden dolayı glutensiz bir diyet uyguluyorsanız, sağlıklı bir gıda seçtiğinizden emin olmak için içerik listesini kontrol edin.
- 6
KARBONHİDRATLAR KÖTÜDÜR
Düşük karbonhidrat diyeti, yıllar geçtikçe ortaya çıkmaya devam eden moda bir diyet olsa da meyve ve tam tahıllar gibi karbonhidratlara kötü bir itibar kazandırdı.
Bir besin grubunun tamamını ortadan kaldıran herhangi bir diyet veya beslenme programı, muhtemelen hayati besin maddelerini kaçıracağınız için dengeli ve sağlıklı değildir.
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- 7
SOFRA ŞEKERİ YERİNE BAL GİBİ SEÇENEKLER DAHA SAĞLIKLIDIR
Şeker şekerdir. Hâlâ ilave şeker olarak kabul edildikleri ve diyette ilave şeker için önerilen günlük limite katkıda bulundukları için avantajı minimum düzeydedir.
- 8
AZ YAĞLI VEYA YAĞSIZ DAHA SAĞLIKLIDIR
Az yağlı veya yağsız olarak etiketlenen birçok ürün, yağı çıkarırken veya azaltırken tat kaybını telafi etmeye yardımcı olmak için ilave şeker veya sodyum içerir. Ayrıca yağ, tokluğa yardımcı olur ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Kalorileri azaltmak için yağsız bir ürün seçmek, kısa süre sonra kendinizi bir şeyler yerken bulmanıza neden olabilir.
- 9
AKŞAM 19.00'DAN SONRA YEMEK YENMEMELİDİR
Gece geç saatlerde atıştırmak kilo almanıza neden olsa da bunun nedeni saat değildir. Bunun yerine, neden yediğinizle ilgilidir. Alışkanlık, can sıkıntısı veya aşırı istek gibi fiziksel açlık dışındaki nedenlerle yemeğe ulaşmak yaygındır.
Kaynak: Mayo Clinic Health System, Live Science
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