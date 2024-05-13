Diyet programlarının iflah olmaz savunucusu Oprah Winfrey özür diledi

"Bu diyet kültürünün ısrarlı destekleyicisi oldum" diyen 70 yaşındaki Oprah Winfrey; "Dergilerde, 25 yıldır talk show'umda, tüm platformlarımda bunun büyük katılımcısıydım.

"Size kaç tane kilo verme ve değişim programı yaptığımı anlatamam ve bunlar televizyonda çalışmaya başladığımdan beri vazgeçilmezim oldu" diyen Oprah Winfrey, 'The Oprah Winfrey Show' adlı programında 1980'lerin sonunda seçtiği zayıflama konularından dolayı pişman olduğunu dile getirdi.