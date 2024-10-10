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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Diyarbekirspor, Türkiye Kupası'nda sahadan çekildi! - Futbol Haberleri

        Diyarbekirspor, Türkiye Kupası'nda sahadan çekildi!

        Türkiye Kupası'nda oynanan Osmaniyespor–Diyarbekirspor maçı, 117. dakikada Diyarbekirspor takımının sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:18
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        Kupada sahadan çekildiler!
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Uzatma devrelerinde Osmaniyespor maçı 1-0 önde götürürken Diyarbekirspor sahayı terk etti.

        SAHADAN ÇEKİLDİLER

        Osmaniyespor'un kazandığı faulden sonra Diyarbekirspor kulübesinden futbolculara çağrı yapıldı ve futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. Hakeme tepki göstererek sahadan çekilen Diyarbekirsporlu futbolcuları ve teknik ekibini Osmaniyespor cephesinin ikna çabaları sonuç vermedi. Diyarbekirspor'un sahadan çekilmesi sonrası maç yarıda kaldı.

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