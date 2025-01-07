Ziyaretçilerden Nilay Sadık ise Diyarbakır'da ters ev olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Daha önce başka bir kentte ters evi ziyaret ettiklerini bildiren Sadık, Diyarbakır'da da açıldığını duyunca kızıyla hemen ters evi görmeye geldiklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Sadık, şunları kaydetti: "Çok keyifli bir deneyim oluyor bizim için. Olmayan bir şey buraya kazandırıldığı için şehir olarak da çok keyifliyiz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Herkese de tavsiye ederiz. Çocuklar için de keyifli bir deneyim gerçekten. Kesinlikle baş döndürücü. Çünkü içeri girdiğimizde yere bakacağımıza, yukarıya bakıyoruz. Çok farklı bir yer."