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        Diyarbakır'da da kuruldu: Ziyaretçiler baş döndürücü buldu

        Birçok kentte kurulan "ters ev"lere bir yenisi Diyarbakır'da eklendi. Merkez Sur ilçesinde eşyaların tavana yerleştirilmesiyle oluşturulan "ters ev" ziyaretçilerden ilgi görüyor. Ters evi baş döndürücü bulan ziyaretçiler, evde en çok fotoğraf çekerken zorlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:55
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          Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde eşyaların tavana yerleştirilmesiyle oluşturulan "ters ev" ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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          Farklı girişimcilerin birçok şehirde kurduğu "ters ev"lerin sayısı her geçen gün artıyor.

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          Bu evlerden biri de Diyarbakırlı bir girişimci tarafından Sur'un Alipaşa Mahallesi'nde 200 metrekarelik müstakil iki katlı yapıda dizayn edildi.

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          Buzdolabı, süpürge, televizyon, tuvalet, yatak odaları, mutfak mobilyaları, çamaşır makinesi, oturma grupları ile yöre kültürüne uygun olarak şark köşesinin de alışılmışın dışında tavanda yer aldığı evi ziyaretçiler ilgiyle geziyor.

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          Ters evi baş döndürücü bulan ziyaretçiler, eğlenceli zaman geçirdikleri evde en çok fotoğraf çekerken zorlanıyor.

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          Ters evin işletmecisi Mustafa Demir, bu mekanın fotoğraf çekimi yapmak isteyenlere farklı bir deneyim sunduğunu söyledi.

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          Demir, ters evi ilk kez Kocaeli'de gördüğünü belirterek, "Ters evi araştırdık Güneydoğu'da yok. 'Diyarbakır'ımızda da neden olmasın?' dedik. İnsanlar dışarıdan normal bir villa görüyor, içeri girdiklerinde her şey ters, her şey tavanda ve şaşırıyorlar. İlk başta başları dönüyor ama çok mutlu oluyorlar" dedi.

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          İnsanların nasıl fotoğraf çekeceğini bilemediğini vurgulayan Demir, ziyaretçilere yardımcı olduklarını kaydetti.

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          Demir, ters evin yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğüne, evde zaman zaman ziyaretçi yoğunluğu yaşandığına işaret ederek, "Yatak odası, çocuk odası, oturma odası, şark köşemiz, mutfak, banyo, normal evdeki eşyaların hepsi bu evde ters, her şey ters. İnsanlarımız çok mutlu oluyor ve geldikleri zaman şaşkınlıkla fotoğraf çekmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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          Ziyaretçilerden Nilay Sadık ise Diyarbakır'da ters ev olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Daha önce başka bir kentte ters evi ziyaret ettiklerini bildiren Sadık, Diyarbakır'da da açıldığını duyunca kızıyla hemen ters evi görmeye geldiklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Sadık, şunları kaydetti: "Çok keyifli bir deneyim oluyor bizim için. Olmayan bir şey buraya kazandırıldığı için şehir olarak da çok keyifliyiz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Herkese de tavsiye ederiz. Çocuklar için de keyifli bir deneyim gerçekten. Kesinlikle baş döndürücü. Çünkü içeri girdiğimizde yere bakacağımıza, yukarıya bakıyoruz. Çok farklı bir yer."

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          Özlem Rençber de Diyarbakır'da böyle bir evin dizayn edilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Başka şehirlerde açılan ters evleri duyduğunu aktaran Rençber, "İlk defa Diyarbakır'da böyle bir yer açıldı. Ailemle gelip, burayı deneyimlemek istedim. Diyarbakır'a böyle yerlerin kazandırılması hepimiz için bir fırsat. Gayet güzel, başarılı. Çok eğlenceli buldum. Başımızı havaya kaldırdığımız için baş döndürücü, nasıl poz vereceğimizi bilemedik. Burayı deneyimlemiş olduk" şeklinde konuştu.

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