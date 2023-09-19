Diyarbakırlı depremzede çocuklar UYAFA Ağrı Dağı Cup'ta şampiyon oldu

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Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) öncülüğünde Ağrı Dağı Cup futbol turnuvası düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen çocukları bir araya getirmek üzere yapılan futbol turnuvasına Azerbaycan, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Van, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Kahramanmaraş ve Kars’tan çok sayıda sporcu katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin’den etkilenen çocukların üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla bir araya gelen çocuklar, aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı buldu. Diyarbakır’ı temsil eden futbol takımı Diyarbakır karması, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Ağrı Dağı Cup futbol turnuvasında Kahramanmaraş’ı 6-0, Şanlıurfa’yı 1-0, Ağrı’yı 1-0, Şırnak’ı 2-0 yenerek turnuva sonunda namağlup şampiyon olarak kupayı kazanan taraf oldu. REKLAM

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı Necati Alçık, “Turnuvanın asıl amacı deprem bölgesinde yaşayan çocukları bir araya getirerek depremin etkilerini bir nebzede olsa üzerlerinden atmalarını sağlamak. Diğer illerdeki çocuklar ile bir arada kaynaşmalarını iyi vakit geçirmelerini sağlamak” dedi.