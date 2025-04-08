Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 9 yaralı

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1'i polis 9 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kavgada yaralanan polis memuru Emre Erbil'i Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl'dan bilgi aldı.

"1'İ POLİS 9 YARALI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Zorluoğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saat 21.15 sıralarında Huzurevleri Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir ekibin süratle olay yerine intikal ettiğini söyledi.

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Vali Zorluoğlu, "Tarafların kavgasına müdahale esnasında ekibimizden 1 polis memurumuz maalesef ateşli silahla yaralanmıştır. Biraz önce kendisini ziyaret ettim. Şu anda tıbbi müdahale devam ediyor. Durumu stabil. Tabii ateşli silahla yaralanmış olması nedeniyle yoğun bir takip söz konusu. Ümidimiz inşallah şifayla buradan taburcu olması yönündedir." dedi.

Yaralı polise, ailesine ve emniyet teşkilatına "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Silahlı kavga esnasında 7'si silahla toplam 8 kişi daha yaralanmıştır. Bunlar da hem bu hastanemizde hem şehrimizdeki bir diğer hastanede tedavi altına alındılar. Bu 8 yaralıdan da birinin hayati tehlikesi vardır. Ağır yaralı olarak tabir edebiliriz. Diğerleri daha hafif düzeyde yaralıdır. Tabii tatsız bir hadise. Özellikle gurur kaynağımız olan emniyet teşkilatımızın 180'inci kuruluş yılını kutladığımız bu haftada böyle bir nahoş hadisenin gerçekleşmiş olması hepimizi daha da derinden üzmüştür. Olay geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklanmıştır ve şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınmıştır. 2 pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli süreç tüm boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir gelişme olursa kamuoyunu bilgilendiririz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz." Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, ilk belirlemelere göre biri polis 3 kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.