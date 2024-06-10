Diyarbakır’da sakatat yüklü minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
Diyarbakır-Mardin kara yolunda kontrolden çıkarak dereye uçan sakatat yüklü kapalı kasa minibüsteki 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolu 12’nci kilometresinde meydana geldi.
Baran Solmaz yönetimindeki sakatat yüklü kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkarak Zemzem Deresi’ne uçtu.
Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.