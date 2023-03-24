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Diyarbakır iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Diyarbakır İmsakiye ile Diyarbakır iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!

Ramazan ayı bu yıl 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece kalkılan sahur ile başladı. Oruç tutacak kişiler imsakiye takvimini araştırıyor. Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İşte, 2023 Ramazan İmsakiyesi ile Diyarbakır sahur vakti ve iftar saati...

Giriş: 24.03.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İslam alemi, 23 Mart Perşembe günü Ramazan ayınının il gününü karşıladı. 11 ayın sultanı olarak tanımalan Ramazan'ın gelişiyle illerin imsakiyeleri gündeme geldi. Diyanet tarafından yayımlanan 2023 Ramazan İmsakiyesi ile Diyarbakır sahur vakti ve iftar saati belli oldu. İşte Diyarbakır İmsakiyesi ile Diyarbakır iftar vakitleri ve sahur saatleri...

    Diyarbakır iftar vakti: 18:40

    DİYARBAKIR İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

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  • DİYARBAKIR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

    2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma

    Sahur Saati (İmsak): 04:49

    İftar Vakti (Akşam): 18:41

    Teravih Namazı (Yatsı): 19:57

     

    3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi

    Sahur Saati (İmsak): 04:48

    İftar Vakti (Akşam): 18:42

    Teravih Namazı (Yatsı): 19:58

     

    4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar

    Sahur Saati (İmsak): 04:46

    İftar Vakti (Akşam): 18:43

    Teravih Namazı (Yatsı): 19:59

     

    5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi

    Sahur Saati (İmsak): 04:44

    İftar Vakti (Akşam): 18:44

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:00

     

    6. Gün | 28 Mart 2023 Salı

    Sahur Saati (İmsak): 04:42

    İftar Vakti (Akşam): 18:44

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:01

  • RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı. Ramazan ayı bu sene 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman zaman da 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur.

    Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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