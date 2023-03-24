DİYARBAKIR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 04:49
İftar Vakti (Akşam): 18:41
Teravih Namazı (Yatsı): 19:57
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:48
İftar Vakti (Akşam): 18:42
Teravih Namazı (Yatsı): 19:58
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:46
İftar Vakti (Akşam): 18:43
Teravih Namazı (Yatsı): 19:59
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:44
İftar Vakti (Akşam): 18:44
Teravih Namazı (Yatsı): 20:00
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:42
İftar Vakti (Akşam): 18:44
Teravih Namazı (Yatsı): 20:01