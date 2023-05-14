Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Diyarbakır Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Diyarbakır seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 80.57 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 62.1 oldu. Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 377.054 oyla yüzde 70.45 - Recep Tayyip Erdoğan: 149.132 oyla yüzde 27.87 - Sinan Oğan: 6.690 oyla yüzde 1.25 - Muharrem İnce: 2.303 oyla yüzde 0.43 oy aldı.



Diyarbakır 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 377.054 oyla yüzde 70.45Recep Tayyip Erdoğan: 149.132 oyla yüzde 27.87Sinan Oğan: 6.690 oyla yüzde 1.25Muharrem İnce: 2.303 oyla yüzde 0.43

Diyarbakır Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 80.52 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:24 itibarıyla yüzde 58.4 oranında açıldı. 2023 Diyarbakır milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 304.119 oyla yüzde 61.01 - Cumhur İttifakı: 132.671 oyla yüzde 26.62 - Millet İttifakı: 48.338 oyla yüzde 9.7 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.087 oyla yüzde 0.63 - Ata İttifakı: 0 oyla yüzde 0 aldı. Saat 21:24 itibarıyla 2023 Diyarbakır milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Emek ve Özgürlük İttifakı: 304.119 oyla yüzde 61.01Cumhur İttifakı: 132.671 oyla yüzde 26.62Millet İttifakı: 48.338 oyla yüzde 9.7Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.087 oyla yüzde 0.63Ata İttifakı: 0 oyla yüzde 0YEŞİL SOL: 304.119 oyla yüzde 61.01AK Parti: 117.965 oyla yüzde 23.67CHP: 37.671 oyla yüzde 7.56İYİ Parti: 10.667 oyla yüzde 2.14YENİDEN REFAH: 7.558 oyla yüzde 1.52MHP: 6.154 oyla yüzde 1.23SOL PARTI: 2.469 oyla yüzde 0.50MEMLEKET: 1.955 oyla yüzde 0.39BBP: 994 oyla yüzde 0.20HAKPAR: 832 oyla yüzde 0.17YP: 491 oyla yüzde 0.10TKP: 483 oyla yüzde 0.10GENÇ: 411 oyla yüzde 0.08GBP: 349 oyla yüzde 0.07HKP: 279 oyla yüzde 0.06MP: 202 oyla yüzde 0.04MİLLİYOL: 166 oyla yüzde 0.03TKH: 135 oyla yüzde 0.03ANAP: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00