2025 TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

Yataklı oda fiyatları gidiş dönüş olarak değişmekte olup; Ankara-Diyarbakır yönü oda ücreti 13.000-TL (kişi başı 6.500 TL) ve Diyarbakır-Ankara yönü oda ücreti 12.000-TL (kişi başı 6.000 TL) olarak uygulanıyor. Odalar iki kişilik olup ilave olarak odada 0-6 yaş arasında en fazla 2 çocuk ücretsiz seyahat edebiliyor.

Tren, Kamu Hizmet Yükümlülüğü kapsamında olmayıp "özel tarifeli tren" statüsünde olduğundan diğer tarifeli trenlerde uygulanılan ücretsiz taşıma tarifeleri (engelli, gazi, devlet sporcusu vb.) ile ticari indirim tarifeleri (genç, öğretmen, 65 yaş vb.) uygulanmıyor.