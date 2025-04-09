Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri başlıyor! Turistik Diyarbakır Ekspresi seyahat süresi nedir, biletler kaç TL?
Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine çıkmaya hazırlanıyor. 160 kişi kapasiteli tren, iki haftada bir karşılıklı olarak sefer düzenleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamasında, "Turistik tren seferleri bölgesel turizmi canlandırmak açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı. Peki, Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, bilet fiyatları ne kadar? İşte, detaylar...
- 1
Yeni sezonun ilk seferine çıkmaya hazırlanan Turistik Diyarbakır Ekspresi seyahatseverlerin ilgisini çekiyor. Malatya ve Elazığ'da mola verecek trenin iki haftada bir karşılıklı sefer düzenleyeceği belirtilirken, bilet fiyatları kişi başı 6 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Peki, Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, güzergâhı ve seyahat süresi nedir?
- 2
TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacak. Ekspres, 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacak.
Tren; iki haftada bir, 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde karşılıklı sefer düzenleyecek.
- 3
İKİ YERDE MOLA VERECEK
Ankara'dan hareket edecek tren Malatya'da 3 saatlik mola verecek. Trenin dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan hareket ederek Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saat duracak.
-
- 4
ANKARA-DİYARBAKIR ARASI YOLCULUK SÜRESİ KAÇ SAAT?
Ankara ile Diyarbakır arasındaki yolculuk süresi, molalar dahil olmak üzere 26 saat sürüyor.
- 5
2025 TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ BİLET FİYATLARI
Yataklı oda fiyatları gidiş dönüş olarak değişmekte olup; Ankara-Diyarbakır yönü oda ücreti 13.000-TL (kişi başı 6.500 TL) ve Diyarbakır-Ankara yönü oda ücreti 12.000-TL (kişi başı 6.000 TL) olarak uygulanıyor. Odalar iki kişilik olup ilave olarak odada 0-6 yaş arasında en fazla 2 çocuk ücretsiz seyahat edebiliyor.
Tren, Kamu Hizmet Yükümlülüğü kapsamında olmayıp "özel tarifeli tren" statüsünde olduğundan diğer tarifeli trenlerde uygulanılan ücretsiz taşıma tarifeleri (engelli, gazi, devlet sporcusu vb.) ile ticari indirim tarifeleri (genç, öğretmen, 65 yaş vb.) uygulanmıyor.
- 6
TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ YATAK KAPASİTESİ NEDİR?
Turistik Diyarbakır Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmaktadır. Her bir yataklı vagon 10 adet kompartımandan, her bir kompartıman ise 2 adet yataktan oluşmak üzere vagonlar 20’şer kişi, tren toplam 160 kişi kapasitelidir.
-