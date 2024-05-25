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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:15
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        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi fakülte kavşağında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada İ.Ç. ve M.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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