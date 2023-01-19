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Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşları tiyatro, sinema, konser, sergi, anma günleri, dengbej divanları ve birçok etkinlikle buluşturacağı ve Sezai Karakoç'a atfedilen 2023 Kültür ve Sanat Sezonu başladı. Etkinlikler kapsamında her cumartesi ve pazar günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonu'nda çocuklar için animasyon film gösterimleri yapılacak

Giriş: 19.01.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu başladı
AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca hazırlanan sanat sezonu takvimi ile vatandaşlar etkinliklerle buluşturulacak.

"Diriliş" düşüncesiyle köklü bir geleneğin sürdürücüsü olan Diyarbakırlı şair Sezai Karakoç'a adanan Kültür ve Sanat Sezonu, konserlerden dinletilere, tiyatro gösterimlerinden sergilere, söyleşilerden kitap mezatlarına, sinema gösterimlerinden festivallere, dengbej divanlarından yarışmalara ve daha birçok içerikle sanatseverlerle olacak.

Ocak ayında etkinlik takvimi kapsamında, 19 Ocak'ta "Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz" Türk sanat müziği konseri, 20 Ocak'ta "Dosta Doğru Üç Aylar Özel" programı, 22 Ocak'ta Tigris Senfoni Orkestrası Ahmet Kaya Şarkıları konseri, 26 Ocak'ta Regaip Kandili özel programı düzenlenecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 21-28 Ocak'ta Malcolm X, 24 Ocak'ta Sezai Karakoç Diriliş, 27 Ocak'ta Şahidimiz Anadolu ve Lotus oyunlarını tiyatroseverlere ücretsiz sunacak.

Her cumartesi ve pazar günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda çocuklar için animasyon film gösterimleri yapılacak. 30 Ocak-1 Şubat'ta Yeşilçam Film Günleri Yeşilçam'ın ruhu Diyarbakırlılarla buluşacak. Geçen yıl başlatılan ve her ay farklı bir mekanda gerçekleştirilen kitap mezadı devam edecek.

Kitapseverler felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma şansı yakalayacak.

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