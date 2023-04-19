Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y., yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Alçin'e çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle Alçin, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçin´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.'yi gözaltına aldı.

Genç kadının cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.