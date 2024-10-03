Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da otomobilin çarptığı genç kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı genç kurtarılamadı

        Diyarbakır Bismil'de yolun karşısına geçmek isteyen 25 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 00:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı genç kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya Hüseyin Soğuk (25) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. S.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Soğuk'a çarptı.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Soğuk ağır yaralanırken, sürücü S.T. olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soğuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

        Soğuk'un cenazesi otopsi için morga götürüldü. Sürücü S.T. ise bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Diyarbakır
        #bismil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sığınakta dua ettiler
        Sığınakta dua ettiler
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa