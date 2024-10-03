Diyarbakır'da otomobilin çarptığı genç kurtarılamadı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya Hüseyin Soğuk (25) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. S.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Soğuk'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Soğuk ağır yaralanırken, sürücü S.T. olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soğuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Soğuk'un cenazesi otopsi için morga götürüldü. Sürücü S.T. ise bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.