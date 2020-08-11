Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başından gelen Diyarbakır ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları sürüyor. Kentte koronavirüs vakalarındaki artışları, önce yoğun bakımda yatan hasta sayısı, ardında temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranındaki artışlar izledi.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve
İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen.
DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DAKİ ARTIŞ
DHA'da yer alan habere göre Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde yüzde 1.3 oranında artan temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranında, Diyarbakır'da yüzde 1.4, Şanlıurfa'da ise 1.7 oranında artış kaydedildi.
"KALABALIK AİLE YAPISI DEZAVANTAJ OLUŞTURUYOR"
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'ın pandemi sürecinin ilk 2 ayında vaka sayılarındaki düşüşle dikkatleri üzerine çektiğini hatırlatarak, son 2.5 aylık süreçte ise vaka sayılarının artmaya başladığına söyledi.
Artışın yaşanmasında şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkisinin büyük olduğunu ifade eden Çelen, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasının yanı sıra Diyarbakır'ın çok kalabalık bir aile yapısına sahip olmasının dezavantaj oluşturduğunu, bunun da önemli bir risk faktörü olduğunu belirtti.
"BATI İLLERİNDEKİLER GÜNEYDOĞU'YA GELDİ"
Çelen, "Diyarbakır pandemi sürecinin başından bu yana 5 aylık süreçte ilk 2 ayda aldığımız en çok eleştiri vaka sayılarınız niye düşüktü. Son 2 buçuk ayda da vaka sayılarımız gerçekten de artış göstermeye başladı. Tabii ki burada şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkisi çok büyük oldu. Sadece Diyarbakır ile ilişkili değil. Tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle batıdaki büyükşehirlerde olan kişilerin geri dönmesi ile birlikte bir nevi virüsü taşıdılar bu bölgeye.
"MASKE KULLANIMINA UYULMUYOR"
Bunun dışında bir de kişisel önlemleri almadığımız zaman ya da maske kullanım kurallarına riayet etmediğimiz zaman risk daha da artıyor. Aslında bütün olay bununla ilişkili. Bizim İzmir bölgesindeki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda oradaki vaka sayılarının ciddi oranda düştüğünü gördük. Fakat burada kişilerin kendi önlemleri son derece önem arz ediyor. Maalesef Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'daki vaka sayıları maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyenle ilişkili olarak, özellikle el yıkamayla ilişkili olarak artış göstermektedir" dedi.
"HASTANELERE BAŞVURULAR ARTTI"
Hastanelere başvuruların arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, hastanelerde yer kalmadığı ile ilgili iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Yoğun bakımdaki yatış sürecinin artmasına paralel olarak yoğun bakım hasta sayısında da artışın yaşandığını söyleyen Çelen, artık hastaneye yatış gereksinimi olmayan hastaların ilaçlarını sağlayarak evde tedavilerinin ve evde izolasyonlarının yapılması noktasında Sağlık Bakanlığı'nın öngörüsüyle ortak hareket edildiğini kaydederek, şunları söyledi:
"YOĞUN BAKIMDA YATIŞ SÜRECİ ARTTI"
"Son 15, 20 günlük süreçte neler söyleyebiliriz? Aslında değişen çok bir şey olmadı. Hastanelere başvurular arttı, doğrudur. Hastanelerimizde yer kalmadığına dair söylemler var ama böyle bir durum söz konusu değil. Yoğun bakımlarda ülke genelinde sıkıntı var. Sadece Diyarbakır'a has bir olay değil bu. Çünkü yoğun bakımdaki yatış süreci arttı. Yatış süreci artınca yoğun bakıma ihtiyacı olan kişilerin de artması ile birlikte yoğun bakımlarda ciddi bir yoğunluk oluşmaya başladı.
"YATIŞ GEREKMİYORSA EVDE TEDAVİ EDİYORUZ"
Fakat bunun dışında mevcut artışta son 15-20 günlük süreçte çok büyük bir değişiklik yok. Sosyal medyada, "Hastanelere gidiyoruz ve kabul edilmiyoruz. Eve yollanıyoruz' şeklinde bir yaklaşım var. Ama eve yollanıyoruz mantığı doğru değil. Sağlık Bakanlığı'nın da öngörüsü noktasında artık hastaneye yatış gereksinimi olmayan hastaların ilaçlarını sağlayarak evde tedavilerinin, evde izolasyonlarının yapılması noktasında hemfikiriz. Bu nedenle yatış ihtiyacı olmayan hastaları evde takip ve tedavi ediyoruz. Şu an için bir oran veremeyiz. Fakat doluluğa baktığımızda son 15 güne kadar çok büyük bir değişikliğin olmadığını görüyoruz."
DÜĞÜN, TAZİYE VE TOPLU ETKİNLİK...
Kent sakinleri de vaka artışlarını tedbir alınmamasına bağladı. Düğün, taziye ve toplu etkinliklerin iptal edilmesini talep eden vatandaşlar, denetimlerin de daha sık yapılması gerektiğini belirtti.
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