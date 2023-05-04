Boşaltılan çadırların, ihtiyaç duyulan bölgelere gönderildiğini ve konteyner kentte her türlü imkanı vatandaşlara sağladıklarını ifade eden Su, şöyle konuştu:
"Çocuklar için oyun parkları, ana sınıfları var. Buradan okula gidecek çocuklarımız için servis ayarladık. Sosyal alanlar oluşturduk. Sağlık ünitemiz var, güvenlik tedbirlerini aldık. Mescit, sosyal marketimiz var. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği her türlü sosyal donatı alanlarını oluşturduk. Burada yemek vermeyi de arzulamıştık ama konteynerlerde kalan vatandaşlarımız yemeklerini kendileri yapmayı arzu etti. Onlara gıda konusunda yardımcı oluyoruz."