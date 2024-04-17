Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit Diyarbakır'da başıboş köpekler iddiasına yalanlama

        Diyarbakır'da başıboş köpekler iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyarbakır'daki bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Şafak Kaya'nın hastanenin bahçesindeki başıboş köpekleri toplatıp, Bakan Yardımcısı'nın araya girerek hayvanları geri getirtmesi ve Kaya hakkında soruşturma başlatılması iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da başıboş köpekler iddiasına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır'daki bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Şafak Kaya, hastanenin bahçesindeki başıboş köpekleri toplattı, Bakan Yardımcısı araya girerek hayvanları bahçeye geri getirtti, Kaya hakkında soruşturma başlatıldı." iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde bulunan kedi, köpek gibi hayvanların özellikle hastane acil servis, yatan hasta servisleri ve ayaktan hasta birimlerine girişi, hijyen koşulları ve hasta sağlığını tehlikeye atmamak için engellendiği aksi bir durumun ise söz konusu olmadığı vurgulandı.

        Açıklamada, ayrıca hastanede görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kaya'nın, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı olarak görevine devam etmekte olup hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturmanın da bulunmadığı belirtildi.

        Hayvanların hastane yerleşkesinde veya binasında barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bu hususta hastane enfeksiyonlarını önleme koşullarının gerektiği tüm tıbbi tedbirler alınmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili Bakanlıktan herhangi bir yetkili tarafından farklı bir talimat verilmesi de söz konusu değildir." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #sahipsiz köpekler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        AB'den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu
        AB'den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Habertürk Anasayfa