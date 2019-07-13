13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'da 2 milyon 111 bin 50 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca teröristleri arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemelerle sığınakları imha etmek, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Hani ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 10 Temmuz'da saat 21.00'den itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-129 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin-02 Müşterek Operasyonu" 12 Temmuz'da saat 22.00'de başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, 22 ayrı noktada toplam 2 milyon 111 bin 50 kök Hint kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak için tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 630 metre su borusu ve 8 su motoru ele geçirildi. Kenevir bitkileri numunelerinin alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde 693 kişi ve 85 araç kontrol edildi, 4 kişi 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.
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