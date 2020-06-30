Diyanet TV canlı yayın için frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet TV'de Yaz Kur'an Kursları yayınlanmaya başladı. Diyanet TV yayın akışı ve frekans bilgileri haberimizde...

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN; Frekans: 12.422 MHZ, Polarizasyon: Yatay (H),Sembol Oranı: 30.000, FEC: 3/4

D-Smart: Kanal 104

Digiturk: Kanal 68

Tivibu: Kanal 49

Teledünya: Kanal 43

DİYANET CANLI

KUR'AN KURSU DERSLERİ SAAT KAÇTA?

KUR'ANI ÖĞRENİYORUM: 10:30

DİNİMİ ÖĞRENİYORUM: 11:00

KUR'AN OKUYORUM: 17:00