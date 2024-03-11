KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruç tutanların en çok merak ettiği konuların başında kan vermenin orucu bozup bozmadığı gelmektedir. İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52’de kan vermenin orucu bozmadığı açık bir şekilde belirtilmiştir. Ancak buna rağmen kişiler ramazan ayı içinde oruçlu oldukları dönemde kan vermekten kaçınmaktadır. Ancak uzmanlar özellikle sağlık kapsamında kan verilmesi gerektiğinde oruçlu olmanın buna engel bir durum olmadığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra kan bağışı yapmak isteyenler ise oruçlu oldukları süre içerisinde bundan uzak durmayı tercih edebilir. Bu durumda da oruç bozulmayacaktır ancak vücuttan alınan kan miktarı yüksek olduğu için kişiler de enerji ve güç kaybı meydana gelebilir. Bu yüzden kan verdikten sonra kişilerin şekerli yiyecek ve içecek tüketmeleri gerekir. Bu da oruç tutmaya engel bir süreç olarak karşımıza çıkar.

KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı içerisinde oruçlu iken kan vermenin orucu bozmadığı ifade edilirken kişiler kan almanın orucu bozup bozmadığını da merak etmektedir. Merak edilen vücuda kan almak orucu bozar mı sorusunun cevabı ise evettir. Vücuda kan almak diyanet tarafından da besin alma olarak değerlendirildiği için orucu bozan durumlar olarak kabul edilir.