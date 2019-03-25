25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeker hastalığı (diyabet) beslenmeye dikkat edilmediğinde oldukça tehlikeli bir hale gelebiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bu nedenle hastaların yiyeceklerine özen göstermeleri hayati önem taşıyor. Peki bu hastaların zararlı olduğunun farkında olmadan tükettikleri ve masum olduğunu düşündükleri riskli besinler var mı? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı “Evet.” Liv Hospital Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, hem bu önemli soruyu yanıtlıyor hem de konuya ilişkin dikkat çekici bilgiler veriyor.
DOĞAL BAL VE MUZ RİSKLİ
Diyabet hastalarının dikkatli olmaları ve kaçınmaları gereken gıdalar arasında yaz aylarında sık tüketilen karpuz, üzüm, soğuk meyve suları ve dondurma bulunuyor. Diyabet hastaları için beyaz ekmek, doğal bal ve muz da riskli gıdalar arasında yer alıyor.
TAM YAĞLI SÜTE DİKKAT!
Yukarıda sayılan yiyeceklerin dışında masum oldukları düşünülen başka riskli yiyecekler de bulunuyor. Örneğin vücut direncini yükselten balkabağı, böbrekleri temizleyen bakla, beyaz pirinç, makarna ve günlük beslenme düzenimizde önemli yer tutan patates bu konuda kötü örnekler olarak dikkat çekiyor. İnsülin direncini artıran tam yağlı süt de çağın hastalığı diyabete neden olan sessiz aktörler arasında. Fazla miktarda tüketilen ay çekirdeği ve tuzlu fıstık gibi çerezlerden de hem kilo almayı kolaylaştırıcı etkileri hem de diyabete davetiye çıkarmaları nedeniyle uzak durmak gerekiyor.
HANGİ BESİN ŞEKERİ NASIL YÜKSELTİYOR?
Bakla: Bakla, böbrekleri temizleyen bir besin olarak değerlendirilse de vücuttaki şekeri yüzde 80 oranında yükseltir.
Balkabağı: Vücut direncini yükseltirken aynı anda şekeri de yükselttiği için şeker hastalarının bu besini tüketmemesinde fayda vardır.
İşlenmiş gıdalar: Sucuk, pastırma, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünleri ile karaciğer, beyin, böbrek gibi sakatatlardan uzak durulması gereklidir.
Beyaz pirinç: Beyaz pirinç, karbonhidrat bakımından zengin olma özelliğiyle diyabet hastaları için uygun bir tercih değildir. Bu nedenle pilav, sütlaç ya da dolma gibi beyaz pirinçle yapılan yemeklerden uzak durulmalıdır.
Soslu kahveler: Soslu kahveler ve özellikle buzlu olarak servis edilenler, şeker, krema ve yağ açısından zengin oldukları için bunların yerine sossuz ve şekersiz Türk kahvesi tüketilebilir.
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