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Disney Plus Kaçış dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? Kaçış dizisi konusu ve oyuncuları

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney, Haziran ayında büyük ses getiren bir lansman partisiyle Türkiye’de yayın hayatına başladı. Platformdaki ilk Türk dizisi Kaçış ile ilgili aramalar hız kazandı. Kaçış dizisinin konusu, oyuncuları, nerede çekildiği ve yayın tarihi merak konusu oldu. İşte, Kaçış dizisinin konusu, oyuncuları, nerede çekildiği ve yayın tarihi...

25.07.2022 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
Disney Plus Kaçış dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? Kaçış dizisi konusu ve oyuncuları

Dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayın hayatına başlayan "Kaçış" dizisinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yapmıştır. Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği dizi dram ve aksiyon türünde. Peki, Kaçış dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? İşte, Kaçış dizisi hakkında merak edilenler...

KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin, araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlayacak. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri ve sonrasında yaşadıkları dramı, değişimleri ve kaçış hikayeleri anlatılacak.

KAÇIŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kaçış dizisi 14 Haziran Salı günü itibarıyla Disney+ üzerinden yayın hayatına başladı.

KAÇIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Gaziantep'in daha çok Suriye sınırına yakın köylerde çekimler gerçekleştiriliyor.

KAÇIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek - Mehmet

İrem Helvacıoğlu - Zeynep

Levent Ülgen - Ferman

Fikret Kuşkan

Aras Aydın

Leyla Tanlar

Deniz Baysal Yurtcu

Onur Bay - İlker

Adem Yılmaz

Aziz Çapkurt

Serkan Genç

Sezgin Uzun Bekiroğlu

Dilan Gezaza

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