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Dijital yayın şirketi Disney Plus'ın Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı alması son günlerin en çok tartışma yaratan konularından birisi oldu.

Özellikle sosyal medyada pek çok kişi platforma yönelik boykot çağrısında bulunurken son olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Disney Plus'ın tartışma yaratan kararı Ermeni lobilerinin baskıları sonucu aldığı iddia edilirken, kararın Disney Plus'ın çatı şirketi Walt Diney'in CEO'su Bob Iger'ın tasarruf tedbirleri kapsamında alındığı da iddia edildi.

2005 yılında Walt Disney CEO'su olan 73 yaşındaki Iger aslında 2021 yılında bu görevinden ayrılmıştı. Ancak şirketteki kötü gidişat nedeniyle 2022 sonunda CEO'luk görevine yeniden atandı. Iger ilk olarak işi geçici olarak kabul etse de yakın zamanda kontratı 2026 yılına kadar uzatıldı.

Iger şirketin 'efsanevi' CEO'su olarak kabul edilse de son dönemde şirkette yaşanan düşüşün önüne henüz geçemedi.

6 AYDA 6.4 MİLYON ABONE KAYBETTİ

Şirketin büyük yatırımlar yaptığı 2019 yılında kurulan dijital platformu Disney Plus 2023 mali yılının ilk çeyreğinde 2.4 milyon, ikinci çeyreğinde ise 4 milyon abone kaybı yaşadı. Yani platformun abone sayısı 6 ayda 6.4 milyon geriledi ve 157.8 milyona düştü.

2 ÇEYREKTE TOPLAM ZARARI 1.7 MİLYAR DOLAR

Walt Disney online yayımcılıkta rakipleriyle rekabette zorlanırken 2022 Ekim-Aralık döneminde 1.1 milyar dolar, Ocak-Mart 2023'te ise 659 milyon dolar zarar açıkladı.

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7.000 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI

Son açıklanan mali sonuçlarda Disney'in zararı düşmüş olsa da Bob Iger tasarruf tedbirleri kapsamında 7.000 çalışanının işine son verme kararı aldı.

Iger daha önce de yaklaşık 5.5 milyar dolarlık bir tasarruf planı açıklamıştı. Bunun 3 milyar dolarının içerik alanında olması öngörüldü.

8 FİLMDEN 900 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ Disney online platformunda kayıplar yaşarken güçlü olduğu film yapımcılığında da eski ışıltısından çok uzakta görünüyor. 2019 yılına kadar yayımladığı neredeyse her büyük yapımda 1 milyar dolar gelir barajını aşan firma için 2023 yılı tam bir hayal kırıklığı oldu. Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid), Strange World, Lightyear gibi büyük bütçeli yapımlar gişelerde umduğunu bulamadı.ABD basını firmanın son 8 filminde pazarlama bütçeleri de hesaba katıldığında 900 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. REKLAM

TEMA PARKLARINDA SON 10 YILIN EN BOŞ DÖNEMİ Disney'in dünya genelinde en çok bilinen iş kollarından birisi olan tema parklarında da özellikle bu yıl istenen doluluğa ulaşılamıyor. Geçtiğimiz ay The Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde Orlando'da bulunan Walt Disney World'de ABD Bağımsızlık Günü tatilinde son 10 yılın en boş haftasonu yaşandı. Haberde bu verinin genel olumsuz gidişatın göstergesi olduğu belirtildi. Bunun yanında Walt Disney World'de bulunan otelin de normalde en kalabalık dönem olan Noel tatili için şimdiden indirim kampanyasına gittiğine dikkat çekildi. Gazete tema parklarının eskiye göre boş kalmasında 100 ila 190 dolar arasında değişen yüksek bilet fiyatlarının etkili olduğunu ifade etti.

HİSSELERDE BÜYÜK KAYIP Tüm bu olumsuz gelişmeler Walt Disney hisselerine de yansıdı. Disney hisseleri pandemi döneminde Disney Plus'a olan ilginin artmasıyla Mart 2021'de 197 doları aşmıştı. Bugün ise hisseler 86.30 dolara kadar düşmüş durumda. Yani şirketin hisseleri 26 ayda yüzde 56 geriledi. Hisselerdeki bu düşüşle şirketin piyasa değeri tarihinin en büyük darbesini aldı. Disney'in piyasa değeri Mart 2021'de 357.2 milyar doları görürken dün itibarıyla 157.7 milyar dolar oldu. Yani 2 yılı biraz aşan bir sürede şirketin değeri 200 milyar dolar eridi.