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        Haberler Dünya Dışişleri'nden 'Han Yunus' açıklaması: İsrail topyekün yok etmek istiyor | Dış Haberler

        Dışişleri'nden 'Han Yunus' açıklaması: İsrail topyekün yok etmek istiyor

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısı sonucu onlarca Filistinlinin ölmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak İsrail'e destek veren tüm ülkeleri İsrail'i durdurmaya çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:12
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        Dışişleri'nden 'Han Yunus' açıklaması
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        İsrail, Hamas'ın askeri kanadının lideri Muhammed Defi'yi hedef alma gerekçesiyle güvenli bölge ilan ettiği çadır kampı bombaladı. Saldırıda 71 kişi hayatını kaybederken, 289 kişi yaralandı.

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        Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

        Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

        "İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır.

        İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir.

        İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir."

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