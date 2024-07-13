Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler

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Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı.

1 Temmuz 2024 itibarıyla belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde berber ve kuaförlere idari yaptırım uygulanacak.

Karar, sektörde tartışmalara neden olurken, özellikle hafta sonu müşteri yoğunluğunun pazar günü olduğunu söyleyen kuaför ve berberler karara tepkilerini de dile getirdi.

Bu isimlerden biri de ünlülerin berberi olarak da bilinen Şükrü Dudu. Habertürk TV’ye konuşan Dudu, İstanbul ve Ankara’da pazar gününün tercih edildiğini anımsatarak çalışanların çoğunun pazar günü izin yaptığını ve izin günlerinde berbere gittiklerini söyledi.

REKLAM "ÇALIŞANLARIN BİR PAZARI VAR" Bu kararın özellikle çalışanları zor durumda bırakacağını kaydeden Dudu, "Yıllardır alışageldiğimiz bir şey hafta sonu çalışıyoruz. Bütün müşterilerimiz alıştı. Çalışanlar zaman bulup kendine vakit ayırabileceği zamanı seçiyor. Baba oğul tıraşları olurdu. Bunlar yok olacak. Devletimizin verdiği karar saygı duyuyoruz ama hafta arası belki olabilirdi" dedi. Kararın serbest ekonomi ile de çeliştiğini belirten Dudu, isteyen kuaför ve berberlerin zaten kapatabileceğini söyledi. "5 GÜNÜN TOPLAMINDAN FAZLA"

Hafta içi hafta sonuna göre daha az müşteri olduğunu kaydeden Dudu, "Biz cumartesi ve pazar günü 5 günün toplamından daha fazla iş yapıyoruz" dedi. Kendi salonunun bir alışveriş merkezinde olduğunu kaydeden Dudu alışveriş merkezlerinin hafta sonu açık olup içindeki kuaför ya da berberlerin kapalı olmasının çelişkili olduğuna dikkat çekti. REKLAM Kararın turizm açısından da olumsuz sonuçları olabileceğini kaydeden Dudu, yurt dışından da güzellik ve bakım için gelenlerin olduğunu anımsattı. "DÜĞÜNLER DE ETKİLENECEK"

Dudu ayrıca düğünlerin de hafta sonu olduğuna dikkat çekerek, "Esneklik gösterilmesi de işe yaramaz. Gelinin etrafında bir sürü kişi olacak. Gelin başı için izin alıyorsun, yanındakiler ne olacak?" diye sordu. "KAYIT DIŞILIĞA YOL AÇACAK" Dudu ayrıca bu kararla birlikte kayıt dışılığın da önünün açılacağını söyledi. Pandemi dönemini hatırlatan Dudu, merdiven altında ya da evlerde tıraşların artacağını bunun da ekonomiye olumsuz etkisinin olacağını kaydetti.