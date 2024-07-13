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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:22
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        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

        Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz.

        IBAN veya “mail order” ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor.

        Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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