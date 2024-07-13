BAZI DENİZLER NEDEN DİĞERLERİNDEN DAHA TUZLUDUR?

Bir denizin içerdiği tuz miktarı, yukarıdaki sebepleri dışında bulunduğu yere ve hava koşullarına göre değişebilir. Örneğin denizlerin tuzluluk oranı, ekvator ve kutuplara yakın bölgelerde orta enlemlerdeki denizlere göre genellikle daha düşüktür. Bunun nedeni, bu bölgelerde daha fazla yağış ve daha az buharlaşma olmasıdır. Yağmur suyu deniz suyunu seyreltir, bu da tuzluluk oranını düşürür. Orta enlemlerde ise daha fazla buharlaşma olur ve bu durum tuzun yoğunlaşmasına neden olarak denizlerin daha tuzlu olmasına yol açar.