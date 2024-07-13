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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van haberleri: Baba oğulun sulama kanalında feci ölümü - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Baba oğulun feci ölümü!

        Van'ın Edremit ilçesinde, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Bilal Korkmaz ile 15 yaşındaki oğlu Ömer Korkmaz hayatını kaybetti, kazada diğer çocuk 17 yaşındaki M.K., yaralandı. Kanala uçan otomobil vinçle çıkartılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:18
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        Baba oğulun feci ölümü!
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        Van'da kaza, saat 10.00 sıralarında Edremit ilçesindeki hidroelektrik santralinin yakınlarında meydana geldi. Gevaş yönünden Van'a giden Bilal Korkmaz’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobili, su kanalına uçtu.

        BABA VE OĞLU CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre Bilal Korkmaz ve yanındaki çocuğu Ömer (15) hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer oğlu M.K. ise yaralandı.

        CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sudan Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer’in cansız bedenini çıkardı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralanan Muhammed Korkmaz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer’in cenazeleri ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

        Kanala uçan otomobil vinçle çıkartılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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