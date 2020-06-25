Dışişleri'nden ABD'nin Terörizm Raporu'na tepki!

HABERTURK.COM / DHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Dışişleri Bakanlığının 2019 Yılı Terörizm Raporu hakkındaki soruya verdiği cevapta tepki gösterdi.

Aksoy, "Ülkemizin YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendirdiği belirtilerek, YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım YPG'nin terörist kimliğinin açıkça vurgulanmasından kaçınılması anlamına gelmekte, dahası ABD'nin bu terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesi ve Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) hareketlerinin önlenmesi konusundaki çabaları yansıtılmakta, PKK’nın içeride ve dışarıda ülkemizin çıkarlarına yönelik terörist saldırılarının devam ettiğini vurguladı. Aksoy, "Esasen Türkiye, güvenlik güçleri DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele veren yegane ülkedir. Ayrıca, YTS hareketlerinin önlenmesinde sorumluluklarını yerine getirerek, uluslararası toplumun güvenliğine ciddi katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan, Türkiye terör örgütleriyle mücadelede sınırları ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda sivil can kayıplarının oluşmaması için her zaman azami tedbirleri almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"YPG'NİN PKK İLE AYNI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILMAKTA"

Raporda, ülkemizin YPG’yi PKK’nın Suriye’deki kolu olarak değerlendirdiği belirtilerek, YPG’nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstünün örtülmeye çalışıldığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım YPG’nin terörist kimliğinin açıkça vurgulanmasından kaçınılması anlamına gelmekte, dahası ABD’nin bu terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir. Öte yandan, PKK ve YPG’nin aynı örgüt olduğuna ilişkin ABD’li yetkililerin, askerlerin ve kurumların açıklamaları da ortadadır. ABD’nin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmasının doğru olmadığını artık anlaması gerekmektedir.

Raporda, FETÖ’nün terör örgütü niteliğinin önceki yıllarda olduğu gibi sorgulandığı ve FETÖ ile mücadelede aldığımız meşru tedbirlerin eleştirildiği görülmektedir. Bu durum, ABD’nin 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelen tutumunun halen devam ettiğinin kanıtıdır. Hain terör örgütüne ilişkin ortaya konulan onca kanıt yine görmezden gelinmiştir. Bu anlayış, 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ ile mücadelemizin de idrak edilmek istenmediğini göstermektedir. Raporda bahsi geçen tedbirler, Türkiye tarafından terör örgütü FETÖ ile mücadelede hukuk zemininde alınmış önlemlerdir."