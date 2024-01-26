Dışişleri: İsrail'in UAD'nin kararını uygulamasını bekliyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir hükmünü vermesinin ardından bir açıklama yayımlayarak,"Kararın uygulanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nin açıklaması şöyle:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’in Gazze’de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.

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Mahkeme’nin açıkladığı tedbirlerin, Filistin’de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz.

Ortadoğu’da kalıcı barış ve güvenlik ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Türkiye, bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahiptir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan karardan memnun Cumhurbaşkanı Erdoğan UAD'nin kararının ardından yaptığı yorumda, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Haberi Görüntüle