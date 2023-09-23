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        Haberler Dünya Dışişleri, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim provokasyonunu lanetledi

        Dışişleri, Hollanda'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim provokasyonunu lanetledi

        Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da aşırı sağ parti PEGIDA'nın lideri Wagensveld tarafından Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim provokasyonunu en sert şekilde kınadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 20:28 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:28
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        Dışişleri, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim provokasyonunu lanetledi
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        Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmasının ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

        Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim provokasyonu
        Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim provokasyonu Haberi Görüntüle

        Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

        "Hollanda’nın Lahey kentinde bugün (23 Eylül) aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz.

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        Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz.

        Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır.

        Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz.

        Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir."

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