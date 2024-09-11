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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı, Vietnam halkına Yagi Tayfunu'nda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı, Vietnam halkına Yagi Tayfunu'nda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

        Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'da meydana gelen Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu can kayıplarından dolayı Vietnam halkına başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:51 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:51
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        Vietnam'a başsağlığı
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        Vietnam’da meydana gelen Tayfun" hakkında bir açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Vietnam’da etkili olan Yagi tayfunu nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Vietnam halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        143 CAN ALDI

        Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalar sebebiyle 143 kişi hayatını kaybetmişti.

        Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden afete ilişkin yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin yaralandığı, kayıp 58 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve afetten etkilenen bölgelere gıda yardımı gönderileceği bildirilmişti.

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        Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirirken ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

        Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

        Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #vietnam
        #tayfun
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