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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e UNRWA tepkisi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e UNRWA tepkisi

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerinin sona erdirmesinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği belirtilerek, "İsrail UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır." denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:43
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        Dışişleri'nden İsrail'e UNRWA tepkisi
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nun UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır." denildi.

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        Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

        "İsrail Parlamentosunun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir.

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        İsrail UNRWA’yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır.

        1949 yılından bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlamakta olan UNRWA’nın faaliyetleri, bölgesel istikrar bakımından da büyük önem arz etmektedir.

        BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı güçlü duruş sergilemek, uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğüdür.

        UNRWA’nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir."

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        #dışişleri bakanlığı
        #UNRWA
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